Prima aggredisce il "kebabbaro" e poi si scaglia contro i carabinieri: 52enne nei guai

A dir poco furioso: i carabinieri di Codevigo hanno denunciato in stato di libertà G.S., 52enne residente a Piove di Sacco e già noto alle forze dell'ordine.

I fatti

È accaduto proprio a Piove di Sacco, in via Provinciale: l'uomo, in evidente stato di alterazione psico-fisica, ha aggredito per futili motivi E.H.F., 32enne di origini marocchine residente a Campolongo Maggiore e titolare di un kebab. Non contento, all'arrivo sul posto dei militari dell'Arma prima ha iniziato a offenderli e minacciarli e poi li ha presi a spintoni per evitare di essere bloccato. Il kebabbaro è ricorso alle cure sanitarie presso l'ospedale civile di Piove di Sacco ed è stato successivamente dimesso con una prognosi di cinque giorni, mentre nessun carabiniere è rimasto ferito