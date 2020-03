Prima preso a pugni, poi denunciato per inosservanza del decreto: la doppia disavventura

Oltre al danno la "beffa": un 28enne di origini moldave residente a Rubano è stato denunciato dalla polizia di Padova per inosservanza dei provvedimenti dell'autorità in relazione all'emergenza Coronavirus.

I fatti

È successo nella serata di venerdì 20 marzo, quando intorno alle ore 22 una volante interviene in via Plinio il Vecchio dove trova il 28enne, che afferma di essere stato colpito al volto con un pugno dal compagno della ex moglie al culmine di un'aggressione in piena regola avvenuta sul posto. Dove però, lui, non poteva recarsi alla luce del Dpcm in vigore: l'uomo è stato dunque trasportato al pronto soccorso da personale del 118 per le cure del caso ma denunciato ai sensi dell'articolo 650 del codice penale.