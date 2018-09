"Ruba" oltre 5mila euro di acqua e luce dopo l'occupazione abusiva: denuncia per una rom

Furto aggravato continuato e invasione di terreni o edifici: una collezione di reati per S.P., 29enne di origini rom, denunciata dai carabinieri di Mestrino.

I fatti

La denuncia è scattata nella mattinata di sabato al termine di una lunga indagine avviata dai suddetti militari dell'Arma, i quali avevano notato un inconsueto andirivieni di soggetti dall’interno di un’abitazione in aperta campagna a Campodoro. L’osservazione e gli accertamenti hanno permesso di stabilire che la donna non solo occupava abusivamente da circa 8 mesi l’immobile insieme al proprio nucleo familiare, ma si era anche allacciata furtivamente alla rete elettrica e idrica, rubando energia e acqua per circa 5mila euro.