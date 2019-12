La corrente per le roulotte? Dal condominio vicino: l'allacciamento abusivo costa la denuncia

Aveva anche la luce. Ma non la pagava: C.D., 48enne di origini sinti, è stato denunciato dai carabinieri di Cittadella per furto e ricettazione.

I fatti

Il tutto accade in via del Lavoro a Fontaniva, dove l'uomo aveva parcheggiato la sua roulotte. Con tanto di "trucco", perché è bastato fare un accertamento coi tecnici dell'Enel per scoprire che il 48enne non solo si era "attaccato" al contatore del vicino condominio per avere energia gratis, ma aveva utilizzato lo stesso stratagemma per rifornire anche la roulotte del suo amico rom, posizionata di fianco alla sua. Il tutto gli è costato una denuncia.