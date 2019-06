Minaccia i presenti alla cena con un coltello da cucina: denunciato e allontanato da casa

Sembrava una serata normalissima. Ma la lite tra coniugi ha fatto precipitare la situazione: un uomo di origini moldave è stato denunciato e allontanato da casa dopo un violento alterco.

I fatti

È successo intorno alla mezzanotte di sabato 15 giugno in un'abitazione di via Gattamelata a Padova: dopo la violenta lite con la moglie (sua connazionale) l'uomo ha afferrato un coltello da cucina e minacciato di morte tutti le persone presenti nell'abitazione in quel momento. Tra loro anche i due cognati, che hanno atterrato e immobilizzato il moldavo, il quale ha riportato un trauma facciale con ferite lacero-contuse giudicate guaribili in 7 giorni. Le pattuglie della polizia hanno accompagnato in Questura la moglie - che ha sporto denuncia nei confronti del convivente - e uno dei presenti in quanto sprovvisto di documenti, mentre il marito è stato denunciato per maltrattamenti e ne è stato disposto l’allontanamento dalla casa.