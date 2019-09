Noleggia il furgone e non lo restituisce: intercettato e bloccato dopo mesi

Quattro mesi di viaggi, a bordo di un furgone che non aveva nessun diritto di guidare. É stato bloccato e denunciato mercoledì il 47enne responsabile di essersi impadronito di un mezzo di proprietà di una ditta vicentina.

Il controllo

A portare a galla la vicenda è stato un controllo allestito dai carabinieri di Este lungo le strade della cittadina. Vi è incappato un uomo di Rovolon, ma senza fissa dimora, fermato a bordo di un furgone Iveco. Un furgone che i militari cercavano, perché risultava sparito dal 24 maggio. Da quel giorno infatti l'officina De Santi di Agugliaro, che offre anche un servizio di noleggio, non era più riuscita a sapere dove si trovasse.

La denuncia

Lo aveva noleggiato proprio lui, il 47enne V.S., salvo non presentarsi più per la restituzione e tagliare ogni contatto con l'azienda. Impossibilitati a rintracciarlo da soli avevano chiesto l'aiuto dei militari, che ieri hanno chiuso il cerchio. Appurato che si trattasse proprio del furgone mancante, i carabinieri hanno provveduto a sequestrarlo per restituirlo immediatamente ai proprietari, mentre il 47enne veniva denunciato per appropriazione indebita.