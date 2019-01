Pagato per trasportare mobili e attrezzi in Marocco, ma sparisce a metà dell'opera: scatta la denuncia

Vatti a fidare degli amici... D.M., 36enne marocchino senza fissa dimora, è stato denunciato da un connazionale ai carabinieri di Piombino Dese per appropriazione indebita.

Appropriazione indebita

Tutto ha inizio a settembre 2018, quando un marocchino di 50 anni chiede al connazionale di trasportare nel loro paese natale alcuni mobili e attrezzi in cambio di un compenso di 1.200 euro. Il 36enne accetta e compie il lavoro, ma a metà: dopo aver consegnato una piccola parte delle masserizie, infatti, scompare nel nulla e si rende irreperibile. Fino a inizio 2019, quando è stato rintracciato e denunciato.

Percosse

E non è l'unica operazione condotta dai carabinieri di Piombino Dese, i quali hanno denunciato per percosse (al culmine di una lunga indagine) C.M., 45enne tunisino residente nel medesimo comune resosi responsabile il 4 ottobre 2018 di un pestaggio ai danni di un connazionale di 27 anni per futili motivi di natura condominiale.