Prende in prestito 150 ponteggi, ma non li restituisce: 50enne denunciato

Doveva essere un “semplice” prestito. E invece per lui era diventata una cessione definitiva: i carabinieri di Piazzola sul Brenta hanno denunciato per appropriazione indebita R.A., 50enne di Piombino Dese.

I fatti

Tutto ha inizio nel settembre del 2018, quando l'uomo chiede in prestito a un coetaneo di Curtarolo 150 ponteggi edili (valore totale 7mila euro): niente di strano, se non fosse che invece di restituirli 6 mesi dopo come previsto se li è tenuti, nascondendoli in un casolare. I militari dell'Arma lo hanno però stanato, recuperando anche i ponteggi e denunciandolo.