Viaggia in auto con arnesi idonei allo scasso nel bagagliaio: uomo denunciato

Un uomo di 47 anni di origini rumene è stato denunciato dai carabinieri di Codevigo per possesso di attrezzi idonei allo scasso.

I FATTI

I militari dell'Arma, che avevano fermato il rumeno in via Argine Sinistro per un controllo, hanno trovato nell'automobile dell'uomo una tenaglia, un cacciavite e un martello, arnesi utilizzabili per un furto con scasso. È dunque scattata la denuncia.