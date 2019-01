Va in banca per incassare il cospicuo assegno, ma scopre che è stato clonato: denunciati i responsabili

Caso risolto. Almeno in parte. Perché il mistero su come ci siano riusciti ancora resta: A.N., 46enne di Pontecagnano Faiano (Sa) e C.M., 45enne di Aversa (Ce) sono stati denunciati dai carabinieri di Carmignano di Brenta in seguito alla denuncia presentata da una 74enne del posto.

I fatti

Tutto ha avuto inizio nell'aprile 2018, quando l'anziana signora si reca alla filiale della Cassa di Risparmio del Veneto di Carmignano di Brenta per versare un assegno circolare di 7.009,96 euro, ricevuto pochi giorni prima. Ed è proprio in quel momento che viene a conoscenza della terribile verità: l'assegno, infatti, era già stato incassato presso uno sportello automatico della Bnl di Battipaglia, in provincia di Salerno, e versato sul conto corrente di un commerciante del luogo quale pagamento di alcune attrezzature per la ristorazione. I responsabili? I due indagati, i quali erano riusciti a clonare il titolo di credito. Ancora da capire, però, come siano riusciti ad intercettare il titolo clonato dato che non hanno avuro alcun contatto con la 74enne: i militari dell'Arma stanno svolgendo ulteriori indagini per risalire alla modalità adottata dai due uomini.