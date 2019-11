Automobilisti furbetti: rifila ai carabinieri un'assicurazione falsa, ci rimette l'auto

Nottata di controlli nella provincia euganea, con due uomini finiti denunciati a Carmignano di Brenta ed Este.

Assicurazione falsa

É l'1.30 di venerdì quando i militari di Carmignano fermano in prossimità del paese la Renault Clio di un vicentino. Al volante c'è un 35enne di Mussolente a cui vengono chiesti patente e libretto dell'auto. Tutto sembra in ordine, ma i carabinieri fanno una verifica anche sullo stato dell'assicurazione del mezzo. L'uomo presenta loro un certificato, che solleva però più di qualche perplessità. Il controllo viene approfondito e si scopre che si tratta di un falso. In attesa di ulteriori accertamenti sulla natura del documento il conducente viene denunciato mentre l'utilitaria, che di fatto circolava senza copertura assicurativa, è finita sotto sequestro.

Alticcio al volante

E con una denuncia deve fare i conti anche un 27enne di Solesino, incappato in un posto di blocco a Este. Una volta fermato il ragazzo a bordo di una Volkswagen Polo i carabinieri hanno eseguito l'alcoltest, che ha dato esito positivo. Nel sangue del giovane è stato riscontrato un tasso alcolemico di 1,65 g/l, oltre tre volte sopra il limite, che gli è valso l'accusa di guida in stato d'ebbrezza e il ritiro della patente.