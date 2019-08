Dall'amore alla persecuzione: la storia finisce e l'ex diventa uno stalker

Una relazione che non sarebbe dovuta finire, men che meno per volontà di lei. Non è andata giù a un 60enne la rottura con la sua ex compagna, diventata la sua ossessione.

Le vessazioni

Quando ha capito che lei non aveva alcuna intenzione di ricucire il rapporto, l'uomo ha dato il via a una vera a propria campagna persecutoria. Prima gli insulti, poi le minacce. E ancora appostamenti nei luoghi che la donna frequentava, pedinamenti, messaggi e telefonate oltre a screzi e piccole vendette. Una gabbia costruita giorno dopo giorno attorno alla vittima, una 35enne originaria della Moldavia.

La denuncia

Liberarsi da sola è stato impossibile quindi la donna, terrorizzata e al limite della sopportazione, ha raggiunto la caserma di Cadoneghe e sporto querela contro il suo stalker. Gli inquirenti hanno avviato una serie di indagini che hanno comprovato gli atteggiamenti molesti dell'uomo (le cui generalità non vengono divulgate per salvaguardare la privacy della vittima ndr), che mercoledì è stato denunciato per atti persecutori.