Finisce l'amore, comincia la persecuzione: le minacce dello stalker terrorizzano la sua ex

La fine della relazione sentimentale tra una 37enne moldava e un 52enne romeno si è trasformata negli ultimi mesi in un incubo per la donna. Un incubo con il volto dell'ex fidanzato, che mercoledì è stato denunciato per stalking.

Minacce quotidiane

La coppia aveva convissuto fino alle fine dello scorso anno. Le loro strade si erano poi divise, con l'uomo che ad oggi vive a Padova e la donna a Cittadella. Quella separazione ha però innescato nel 52enne una serie di comportamenti assillanti trasformatisi ben presto in vere e proprie persecuzioni nei confronti della ex. Da dicembre telefonate e messaggi si sono fatte sempre più frequenti e il loro contenuto sempre più angosciante: minacce esplicite e di ogni genere hanno bombardato quotidianamente la donna, che a causa della profonda ansia e paura è arrivata a modificare le sue abitudini e i suoi spostamenti prima dell'emergenza sanitaria.

La denuncia

Nemmeno il Coronavirus ha fermato il romeno ed anzi nell'ultimo periodo le vessazioni sono addirittura aumentate. A inizio aprile la 37enne, esasperata, si era rivolta una prima volta ai carabinieri di Cittadella raccontando loro il suo calvario. I militari avevano immediatamente fatto richiesta alla questura padovana per l'emissione di un ammonimento. Si tratta di un provvedimento urgente che colpisce stalker e persone responsabili di violenze domestiche ma neanche quello è bastato. Nei giorni scorsi, accertato il perdurare delle molestie, i carabinieri hanno quindi provveduto a denunciare M.C. per atti persecutori.