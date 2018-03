Titolare d'azienda denunciato per abbandono di rifiuti tossici, si temono danni all'ambiente

Il titolare di una nota azienda zootecnica di San Giorgio in Bosco si liberava dei rifiuti, anche tossici, nelle aree circostanti abbandonandoli tra i campi e vicino alle stalle. Oltre a una pesante multa dovrà rispondere anche degli eventuali danni ambientali.

Il rinvenimento

I carabinieri del reparto forestale di Cittadella, nel corso di un normale controllo in materia di benessere degli animali, hanno scoperto una vera e propria discarica nelle vicinanze di un'azienda dell'Alta Padovana. Hanno così rinvenuto un'enorme quantità di rifiuti pericolosi, depositati direttamente sul terreno senza alcuna protezione dal titolare, che ha ammesso le proprie responsabilità.

I materiali pericolosi

Tra i numerosi rifiuti sequestrati sono stati trovati diversi flaconi ormai vuoti, che contenevano sostanze tossiche e pericolose per l'ambiente e per la salute di persone e animali. Erano inoltre presenti bidoni semiaperti con residui di prodotti e farmaci a uso veterinario e imballaggi vari, tutto materiale usato dall'azienda per le normali profilassi zootecniche.

Le indagini

La normativa vigente prevede che chi produce rifiuti li raggruppi in modo da evitare ogni rischio di contaminazione ambientale e li smaltisca entro un anno. Grazie al controllo del registro di carico e scarico dei rifiuti e del registro dei trattamenti veterinari eseguiti dall'azienda, i militari hanno scoperto che gli scarti, inizialmente spacciati come deposito temporaneo, giacevano invece in stato di totale abbandono da molto tempo. Il titolare dovrà provvedere al ripristino delle aree e alla verifica degli eventuali effetti dannosi provocati, oltre a incorrere in pesanti sanzioni e contestazioni.