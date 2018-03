Vendono via Internet biglietti falsi per i concerti di Vasco Rossi: denunciati due padovani

Hanno lucrato sulla passione di tanti ignari fan di Vasco Rossi. Ma l’hanno pagata cara: come riportano i quotidiani locali, due uomini residenti nel Padovano sono stati denunciati per sostituzione di persona, contraffazione di marchi e turbata libertà di commercio. Motivo: avevano creato otto siti Internet spacciandosi per rivenditori ufficiali dei biglietti per i concerti del prossimo tour estivo del rocker di Zocca.

I fatti

A scoprirli, la polizia postale dell’Emilia Romagna: le pagine online sono state oscurate e sequestrate, mentre risultano indagati R.L., 60enne di origini vicentine ma residente ad Albignasego, e G.L., 42enne moldavo domiciliato a Fontaniva. A far partire le indagini, a febbraio, è stata la Best Union, titolare del circuito internazionale di biglietti Vivaticket (unico autorizzato alla vendita dei tagliandi per il “VascoNonStopLive, tour estivo di Vasco Rossi), che ha scoperto lo stratagemma dei due truffatori. I quali avevano creato dei siti del tutto simili a quelli dei canali ufficiali, cambiando solo in minima parte il nome e utilizzando immagini presenti sulla pagina di Best Union. Questi i domini sequestrati: privateticket.eu, privateticket.it, privatetickets.eu, privatetickets.it, vivaticket.eu, vascorossi.co, vivatickets.eu, nonstoptickets.eu. Ai malcapitati che credevano di essersi assicurati il prezioso tagliando veniva inviata anche una mail con le indicazioni per “ritirare il ticket cartaceo il giorno dell’evento”. E la truffa è servita...