Spara in aria con una carabina ad aria compressa e colpisce la vicina di casa: denunciato

Non è dato sapere perché l’ha fatto. Ma la denuncia è servita: P.S., 66enne residente a Vigonza, è stato deferito in stato di libertà per esplosioni pericolose.

I fatti

È successo venerdì 3 luglio proprio a Vigonza: l’uomo è uscito sul balcone della sua abitazione sparando in aria senza motivo un colpo con una carabina ad aria compressa di libera vendita che ha attinto alla spalla sinistra la vicina di casa 46enne, che non ha comunque riportato lesioni.