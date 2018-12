Ubriachi dopo i festeggiamenti spintonano i carabinieri durante il controllo: denunciati

Erano talmente ubriachi da non essersi accorti del controllo dei carabinieri. I due stranieri hanno prima tentato di spintonare i militari, poi si sono rifiutati di dare le generalità e sono stati denunciati.

L’episodio

Notte movimentata quella tra Natale e Santo Stefano a Codevigo in via Vittorio Veneto per un indiano di 33 anni e per un connazionale di tre anni più giovane, tutti e due con precedenti di polizia. I due stavano disturbando dopo aver esagerato con i brindisi e alla vista dei carabinieri del Norm di Piove di Sacco hanno tentato di evitare il controllo, spintonando gli operatori. Una volta bloccati si sono rifiutati di dare indicazioni sulle loro generalità. Per tutti e due è scattata la denuncia.