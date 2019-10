Parcheggiatori abusivi, blitz all'ospedale: col Decreto Sicurezza il recidivo rischia il carcere

Dopo la denuncia a inizio mese di un noto pluripregiudicato nigeriano appena uscito di prigione, gli agenti del vicecomandante Meneghini sono tornati a pattugliare i parcheggi attorno all'ospedale di Camposampiero, meta quotidiana per i parcheggiatori abusivi. Il blitz, organizzato nei minimi dettagli, ha infatti permesso di bloccarne due.

Il blitz

Per intervenire, a fronte delle numerose segnalazioni da parte dei cittadini, il comando del Camposampierese ha scelto il mercoledì, giorno di mercato che vede la zona gremita di auto. Grazie alla collaborazione dell'ospedale, un'agente in borghese si è appostata ai piani alti della struttura riprendendo con foto e video per oltre un'ora due abusivi africani. Certi delle loro attività illecite, i colleghi hanno quindi cinturato la zona del parcheggio di via Cosma, bloccando le vie di fuga che i parcheggiatori avevano realizzato tagliando le reti perimetrali. Se il primo si è consegnato immediatamente, il secondo ha cercato di fuggire, venendo bloccato poco lontano.

Le sanzioni

Entrambi nigeriani e clandestini, sono stati trasferiti in ufficio, identificati e multati di 700 euro come previsto dal Codice della strada, mentre il denaro racimolato durante la mattinata è stato sequestrato. H.C.K. in particolare è risultato recidivo, perché a gennaio era già stato sorpreso a fare il parcheggiatore abusivo. Elemento che, in base al recente Decreto Sicurezza, lo ha portato alla denuncia segnando il primo caso nell'Alta Padovana. Il 30enne rischia ora fino a un anno di arresto e una multa tra 2mila e 7mila euro.