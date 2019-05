Ubriaca, esagitata e armata: 34enne denunciata, aveva un coltello da cucina da 25 cm

Ubriaca, esagitata e armata: S.E., 34enne di origini romene senza fissa dimora e pregiudicata, è stata denunciata dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Piove di Sacco.

I fatti

È accaduto nella notte tra sabato 25 e domenica 26 maggio a Sant'Angelo di Piove di Sacco: i militari dell'Arma, intervenuti in via Caron, hanno trovato la donna in evidente stato di alterazione dovuta all’assunzione di alcolici e stava litigando con alcuni connazionali. Alla vista dei carabinieri ha subito proferito frasi minatorie e ingiuriose nei loro confronti, e la successiva perquisizione ha portato a una sorprendente scoperta: la 34enne è stata trovata in possesso di un coltello da cucina della lunghezza complessiva di 25 centimetri.