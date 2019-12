Mette in vendita l'auto di una ditta veneta: concluso l'affare sparisce senza pagare

É sfociata in reato la collaborazione nata all'inizio dell'anno tra un concessionario di Vicenza e uno di Olbia. L'amministratrice di quest'ultimo è infatti stata denunciata dai carabinieri di Carmignano di Brenta.

L'affare

A loro si era rivolto sporgendo querela un 46enne del posto, rappresentante della Wrc Auto Srl con sede nel capoluogo berico. L'uomo avanzava un credito dalla ditta sarda Olbias Motors Srls, a cui lo scorso gennaio aveva inviato una Opel Zafira in conto vendita. I sardi avrebbero dovuto esporre e cercare di vendere l'auto, che fino a vendita effettuata sarebbe rimasta di proprietà della Wrc. L'affare è andato in porto e il veicolo ha trovato un acquirente in Sardegna, che ha versato alla Olbias Motors i 1.700 euro richiesti. Denaro che sarebbe dovuto finire nelle casse della ditta vicentina, intestataria dell'auto, ma che in Veneto non è mai arrivato.

La denuncia

Tentare di chiarire la vicenda tra aziende non ha avuto risultato e al rappresentante padovano della Wrc non è rimasto che chiedere aiuto ai carabinieri. Comprovata l'illecita appropriazione della somma, l'amministratrice C.A., 62enne di Olbia, è stata denunciata nella mattinata di venerdì.