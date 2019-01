Tarocchi d'alta moda: i falsi Louis Vuitton costano una denuncia all'ambulante abusivo

Non solo in centro storico, il mercato abusivo di prodotti taroccati arriva anche in zona industriale dove i carabinieri hanno denunciato un venditore.

La vicenda

Un 52enne senegalese, ma da tempo residente a Padova, deve rispondere di contraffazione di marchi dopo essere stato sorpreso da una pattuglia del Nucleo radiomobile mentre vendeva delle borse lungo una delle vie più trafficate della zona industriale del capoluogo. Veri e propri tarocchi, perché gli articoli in questione imitavano il celeberrimo marchio Louis Vuitton, uno dei più richiesti sul mercato illegale. Borse che copiano in ogni dettaglio gli originali utilizzando però materiali estremamente scadenti, talvolta pericolosi per la salute, privi di qualsiasi garanzia e ottenuti il più delle volte sfruttando la manodopera dei lavoratori.

Il materiale

Quattro i pezzi sequestrati: due imitavano appunto il noto marchio d'alta moda francese, altri due erano invece privi di logo, ma anch'essi senza certificato di garanzia. Inutile per B.N. tentare di negare l'evidenza. Prelevato e portato in caserma dopo l'identificazione, è stato denunciato. Si cerca ora il grossista da cui avrebbe recuperato le borse taroccate per risalire all'origine del giro di commercio abusivo.