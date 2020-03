Assembramento nel cortile del palazzo, i vicini chiamano le forze dell'ordine

Vista la forzata presenza in casa di tutti i condomini, domenica sera in via Maroncelli non è sfuggito il piccolo capannello formatosi all'esterno della palazzina al civico 79.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La denuncia

Alle 19 circa alcuni residenti hanno chiamato la polizia segnalando la presenza all'esterno di un gruppo di persone che a quanto riferito non sarebbero state residenti nel complesso. Quando una pattuglia è giunta sul posto ha rintracciato quattro ragazzi, tre dei quali sono risultati vivere all'interno dell'edificio mentre soltanto uno era in effetti giunto in loco dalla sua abitazione di Noventa Padovana. Mentre i primi tre non hanno contravvenuto alle norme ministeriali trovandosi a meno di 200 metri dal domicilio, il quarto di nazionalità romena è finito in questura ed è stato denunciato per aver contravvenuto all'obbligo di uscire solo per comprovati motivi di necessità.