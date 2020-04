Posto di blocco: abbandona l'auto e scappa a piedi, ma il veicolo fa scoprire il guidatore

Due persone sono state multate nel corso delle verifiche straordinarie allestite dalla polizia in materia di contrasto al Coronavirus la notte tra Pasqua e Pasquetta. Per entrambi, un senegalese e un italiano, è scattata anche una denuncia.

La fuga

Mancavano pochi minuti all'1 quando l'equipaggio di una volante ha visto giungere verso il cavalcavia Borogmagno una Fiat Punto. Appena levata la paletta per far accostare il conducente, la piccola utilitaria ha invece bruscamente cambiato strada dandosi alla fuga per le strade della prima Arcella. Inseguito, l'automobilista si è fermato solo un paio di chilometri più a nord in via Jacopo della Quercia, dove ha abbandonato il veicolo in mezzo alla carreggiata scappando a piedi. L'uomo è riuscito a far perdere le proprie tracce ma un rapido controllo sui dati dell'auto ha permesso di risalire con certezza alla sua identità. Mentre la Punto veniva rimossa dal carroattrezzi, il suo proprietario senegalese di 30 anni veniva denunciato per resistenza nonché multato per le norme anti Covid.

Alticcio alla guida

Un'ora dopo un altro controllo al Borgomagno ha fatto finire nei guai un 24enne italiano. Anche il ragazzo viaggiava su una Fiat Punto quando alle 2.15 si è trovato davanti la pattuglia che, visto il suo stato di alterazione, lo ha sottoposto ad alcoltest. L'esito positivo ha inevitabilmente comportato una denuncia per guida in stato d'ebbrezza oltre alla sanzione per la violazione dei decreti anti contagio.