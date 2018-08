Gravi danneggiamenti al Duomo, denunciato un 55enne: sospetti anche per l'incendio alla casa di riposo

Di sicuro è il colpevole di un gesto sconsiderato. E forse non si tratta di un caso isolato: i carabinieri di Cittadella hanno denunciato G.M., 55enne di Fontaniva, per il reato di offese a una confessione religiosa mediante danneggiamento.

I fatti

L'uomo, con problemi psichici, il 21 agosto si è reso protagonista di una serie di danneggiamenti all'interno del duomo di Santa Maria e Beato Bertrando a Fontaniva: in quell'occasione non solo ha rovesciato delle piante ornamentali, ma ha anche lanciato l'olio prodotto dal cero dell'altare e da altre candele votive addosso a un'effige raffigurante la Madonna. Per il 55enne è stato richiesto un Aso (accertamento sanitario obbligatorio): gli inquirenti sospettano che possa essere il responsabile anche dell'incendio occorso nei giorni scori alla casa di riposo di Fontaniva.