Seconda vetrina in frantumi nello storico negozio di dischi: fermato il responsabile

Secondo danneggiamento in altrettanti giorni. Ma in quest'occasione il responsabile è stato beccato: nuovo atto vandalico al negozio "Il 23 Dischi" in via Barbarigo a Padova.

I fatti

È successo intorno alle ore 21 di venerdì 6 marzo: una volante della polizia si è recata sul posto dopo la segnalazione di danneggiamento di una vetrina a seguito del lancio di un grosso sasso. Gli agenti sono prontamente riusciti a identificare il responsabile: si tratta di G.F., 49enne padovano che è stato denunciato per danneggiamento aggravato. La Questura indaga per capire se l'uomo aveva danneggiato anche un'altra vetrina del medesimo negozio di dischi la notte precedente.