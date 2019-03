Cronaca Bassanello / Lungargine Scaricatore, 37

Il "teppista" che non ti aspetti: è un 78enne l'autore del doppio danneggiamento al Pier88

L'uomo, residente in zona, è stato denunciato per danneggiamento aggravato: i carabinieri hanno trovato nella sua abitazione i vestiti usati per il sabotaggio notturno alle bolle gonfiabili