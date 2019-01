Identificato il piromane di Chiesanuova: salta il movente dell'estorsione, era ubriaco

L'allarme lanciato da un passante aveva scongiurato la potenziale tragedia. A tre giorni dall'atto sconsiderato, il responsabile è stato identificato e denunciato.

Momenti di panico

É un tunisino 27enne, irregolare in Italia e con piccoli precedenti penali, l'uomo che venerdì notte ha cercato di appiccare il fuoco alla pompa di benzina Esso in via Chiesanuova. Se avesse portato a termine il suo piano avrebbe potuto provocare un incidente drammatico, invece la prontezza di un testimone e l'apparato di sicurezza del distributore hanno evitato il peggio. Il giovane incappucciato è stato notato da un residente della zona mentre armeggiava con un accendino vicino alle pompe: fortunatamente l'uomo ha immediatamente allertato i carabinieri che, arrivati sul posto, avevano solo potuto constatare la fuga del delinquente e qualche danno all'impianto.

Il cerchio si stringe

Le indagini sono partite dalla raccolta di tutte le testimonianze utili a identificarlo e dalla visione delle immagini registrate dalle telecamere della zona. Una ricerca stringente che nel giro di tre giorni ha portato al risultato sperato: G.M.M., già noto alle forze dell'ordine, corrisponde alle descrizioni fornite da chi quella sera era in zona e la sua figura è stata comparata con quella immortalata nei video.

Il movente

A quanto si apprende dagli inquirenti, il tunisino avrebbe agito in preda ai fumi dell'alcol e senza moventi personali o economici. Nessuna vendetta, spedizione punitiva o tentativo di estorsione nei confronti dei gestori dunque, come si era inizialmente ipotizzato vista la gravità del gesto, ma soltanto una bravata che sarebbe potuta costare molto cara. Il 27enne, convocato in caserma, è stato denunciato per danneggiamento a seguito dell'incendio.