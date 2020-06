Ubriaco, per dispetto distrugge parabrezza e finestrini del furgone del fratello

Deve rispondere di una denuncia e di una sanzione Z.A., 26enne residente a Campodarsego e con una sfilza di precedenti penali alle spalle.

La denuncia

Il giovane è accusato di aver volontariamente causato ingenti danni al furgone di proprietà del fratello 42enne, anch'egli dello stesso paese. Alle primissime ore di lunedì, tra la mezzanotte e l'1.40 il più giovane avrebbe raggiunto il parcheggio in cui si trovava posteggiato il veicolo, rompendone il parabrezza e i finestrini. Il trambusto aveva richiamato all'esterno il fratello che, avendolo sorpreso, ne aveva causato la fuga allertando i carabinieri. Poco dopo lo avevano rintracciato in strada, completamente ubriaco. Gli inquirenti hanno ricostruito la vicenda, appurando come l'autore del danneggiamento fosse proprio il 26enne che per quel gesto -dovuto a dei dissapori in famiglia- è stato denunciato. Nei suoi confronti è poi stata elevata anche una multa per ubriachezza molesta.