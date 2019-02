Scenata all'ufficio postale, anziana litiga con la direttrice e vandalizza i computer

Una sfuriata dopo un litigio con la direttrice dell'esercizio ha portato alla denuncia di un'anziana, accusata di danneggiamento aggravato.

Il litigio

Il parapiglia è scoppiato giovedì mattina all'interno dell'ufficio postale di piazza Ruzante a Pernumia. A scatenare una scenata in piena regola è stata una donna del posto di 71 anni, arrivata alla posta per ritirare della corrispondenza. Si è rivolta alla direttrice dando vita a un diverbio per motivi banali, pare legati a una serie di lamentele per una firma. Dopo un acceso scambio di battute, sulle prime la cliente si è allontanata dall'ufficio e la situazione sembrava tornata alla normalità.

I danneggiamenti

Pochi minuti dopo l'anziana si è ripresentata indirizzando le sue ire sugli arredi. Ha scaraventato a terra alcune barriere divisorie per poi passare ai computer, dai quali ha cercato di scollegare i terminali Pos per i pagamenti digitali. Sfogato l'impulso nervoso, come era arrivata se ne è andata senza dare spiegazioni.

La denuncia

Attoniti i presenti, nessuno dei quali è rimasto coinvolto. La direzione ha allertato i carabinieri arrivati da Monselice per raccogliere le testimonianze e tentare di risalire all'identità della responsabile. I danni al mobilio e agli apparecchi dell'ufficio sono in fase di quantificazione, ma tutti coperti da assicurazione. Identificata l'anziana, venerdì mattina i militari le hanno notificato una denuncia per danneggiamento aggravato, dovuta all'aver preso di mira un luogo di pubblico servizio.