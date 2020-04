Barricato nel bagno del pronto soccorso, serve il taser per convincerlo a calmarsi

Ha scatenato il panico nel pronto soccorso ginecologico dell'Azienda ospedaliera, svuotando un estintore e rompendo una porta, probabilmente sotto effetto della droga.

Il parapiglia

Ha rimediato una denuncia per resistenza e danneggiamento il 33enne marocchino al centro di un rocambolesco intervento della polizia lunedì pomeriggio. Lo straniero a più riprese si è chiuso nel bagno del reparto al piano terra e quando i sanitari hanno richiesto l'aiuto degli agenti lui per tutta risposta ha cercato di bloccare una porta e ha svuotato il contenuto di un estintore. Solo quando gli è stato mostrato il taser in dotazione ai poliziotti si è lasciato prendere in custodia. L'uomo, irregolare, con tutta probabilità era sotto l'effetto della droga, di cui sono state trovate delle tracce tra i suoi indumenti. Tra la sera di Pasqua e lunedì era già stato oggetto di un altro controllo della polizia sempre all'ospedale civile e di uno dei carabinieri.