Dal dispetto al vandalismo: buca la gomma a uomo che accompagnava un disabile

É costata cara a un trentenne italiano la voglia di giustizia fai-da-te, che lo ha spinto a vandalizzare un'automobile parcheggiata, a suo giudizio, in modo sbagliato.

L'avvistamento

Proprio un parcheggio sarebbe, a quanto ricostruito dagli agenti della questura, il motivo all'origine dell'insano gesto risalente a mercoledì pomeriggio. Sono circa le 16 e lungo via Fiorazzo, in zona Ponte di Brenta, un uomo moldavo sta accompagnando a piedi una persona disabile lungo la strada. Poco prima aveva lasciato la sua auto in sosta a lato della carreggiata ed è sconcertato quando si rende conto che qualcuno sta armeggiando sulla parte posteriore del veicolo. É questione di attimi, lo sconosciuto punta la gomma destra e questa si affloscia: è stata bucata volontariamente.

La denuncia

Il vandalo tenta di allontanarsi, ma la vittima nel frattempo ha allertato il 113 e in breve arriva una pattuglia. Si fanno raccontare l'accaduto, il moldavo descrive l'uomo che gli ha forato lo pneumatico. Lo trovano poco lontano e lui ammette: lo ha fatto perché quel modo di parcheggiare davvero non gli andava giù, voleva punire quell'automobilista irrispettoso. Un'iniziativa che gli si è ritorta contro, poiché il trentenne è stato denunciato per danneggiamento aggravato.