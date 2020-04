Ubriaco, sfascia la vetrina del supermercato

Deve rispondere di danneggiamento lo straniero che martedì sera ha infranto la vetrina di un negozio. É una delle tre persone denunciate martedì dalla polizia, che ha elevato anche un ordine di espulsione.

Ubriacatura molesta

L'episodio risale alle 20, quando il direttore del supermercato Despar di via Tiziano Aspetti all'Arcella ha chiesto l'intervento di una pattuglia per fermare l'uomo che, in preda all'alcol, aveva appena rotto una delle vetrate del punto vendita. Gli agenti hanno portato in questura il 43enne romeno R.M., pregiudicato che ha collezionato una nuova denuncia.

Denunce ed espulsione

Nella stessa giornata la polizia era intervenuta in via Bronzetti dove, nella tarda mattinata, era stato scoperto un 21enne nigeriano in sella a una bicicletta rubata con cui aveva cercato di scappare. Addosso aveva anche 15 grammi di marijuana che gli sono valsi una denuncia per detenzione a fini di spaccio unita a quella per ricettazione. Poche ore dopo un nuovo intervento, stavolta in via Decorati al Valor Civile vicino al Bassanello. Due giovani nordafricani sono scappati alla vista della pattuglia che, con l'aiuto dei rinforzi, ne ha bloccato uno, tunisino di 21 anni. In quanto irregolare è stato colpito da un ordine di espulsione. Alle 19 in via Portello è poi stato intercettato un 22enne della Guinea che aveva violato il divieto di ritorno nel Comune e per questo è stato denunciato.