Bandita dall'ospedale, nonostante il daspo continua a bivaccare al policlinico

Dalle parti dell'ospedale civile la conoscono bene, poiché da tempo è una delle zone dove bivacca e chiede l'elemosina. Comportamenti che avevano portato a emettere nei suoi confronti un daspo urbano, non sufficiente però a farla desistere.

Presenza fissa

É quindi stata denunciata per violazione del provvedimento G.M., donna romena di 58 anni da tempo in Italia senza fissa dimora. Negli anni ha eletto le strade e i parcheggi dell'ospedale di via Giustiniani a suo luogo prediletto dove sostare e racimolare qualche spicciolo chiedendolo ai passanti. Qualche settimana fa, dopo una lunga serie di esposti e segnalazioni, la donna era stata identificata e aveva ricevuto un daspo urbano, che le impediva di tornare nell'area del policlinico. Cosa che però non l'ha intimorita, perché nei giorni scorsi è tornata a farsi viva laddove era solita stare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo radiomobile di Padova, che l'hanno trasferita in caserma e denunciata.