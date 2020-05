Controlli sulle armi: 48enne teneva in casa una carabina senza autorizzazione

Aveva una carabina e le sue munizioni, ma non il porto d'armi per detenerla. Una leggerezza valsa una denuncia a un padovano che si è anche visto sequestrare gli oggetti.

Il controllo

A lui, residente ad Agna, sono arrivati i carabinieri del paese impegnati in una serie di verifiche su tutto il territorio in merito alla detenzione di varie tipologie di armi da parte dei privati. Analizzando le autorizzazioni emesse dall'autorità e le vendite registrate, martedì pomeriggio è stato eseguito un controllo nell'abitazione dell'uomo, che ha permesso di rinvenire una carabina Diana calibro 4,5 ad aria compressa e 500 colpi Browning. Al 48enne non sono state avanzate contestazioni sull'uso o sul modo di conservare l'arma, tuttavia il padovano non ha potuto esibire la licenza per il suo possesso perché non l'aveva mai richiesta né ottenuta. Per questo carabina e proiettili sono finiti sotto sequestro mentre lui si è visto elevare una denuncia per detenzione abusiva di armi.