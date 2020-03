La lite con la madre fa scoprire le prove dello spaccio: studente finisce denunciato

Una discussione accesa, tanto da essere segnalata ai carabinieri che, una volta intervenuti per sedarla, hanno anche scoperto le tracce della presunta attività di spaccio portata avanti da un ragazzo di 21 anni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La lite e la droga sequestrata

L'episodio risale al primo pomeriggio di mercoledì, quando al 112 è stato segnalato un violento diverbio in atto in un'abitazione privata di Campodarsego. Quando sul posto è giunta una pattuglia, in casa sono stati trovati madre e figlio rispettivamente di 46 e 21 anni. I due avevano litigato violentemente e sebbene la situazione sia stata sedata all'arrivo dei militari, questi ultimi hanno proceduto a una perquisizione. Nella camera da letto del giovane A.W.K., già noto alle forze dell'ordine, sono stati così trovati un grammo di marijuana, uno di hashish e una pasticca di ecstasy. Quantità modiche, accompagnate però dalla presenza di un bilancino di precisione che ha sollevato il sospetto che lo stupefacente non fosse detenuto per uso personale bensì destinato a essere venduto a terzi. Gli elementi raccolti hanno quindi portato il 21enne a essere denunciato per detenzione a fini di spaccio.