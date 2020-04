Gli strani movimenti nel casolare fanno scoprire due giovani con un paio di spinelli

Si erano dati appuntamento in un edificio disabitato a Sant'Andrea, frazione di Campodarsego, per trascorrere la serata di Pasqua consumando della marijuana. Le segnalazioni di alcuni residenti hanno però rovinato i piani di due ragazzi del posto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nella tarda serata di domenica ai carabinieri del paese è giunta una telefonata che descriveva strani movimenti all'interno di un casolare in disuso in via Bassa, alle porte della frazione. Quando una pattuglia è giunta sul posto vi ha trovato due ragazzi di 24 e 21 anni, entrambi di Campodarsego, che hanno spiegato di essersi dati appuntamento lì per trascorrere qualche ora in compagnia. I militari hanno però proceduto a perquisire sia il locale che i due giovani, scoprendo addosso al 24enne due grammi di marijuana che, ha spiegato il ragazzo, aveva portato per consumare con l'amico un paio di spinelli. La modica quantità di stupefacente è stata sequestrata ed è costata al suo possessore una denuncia per detenzione a fini di spaccio. Entrambi sono anche stati multati per non aver rispettato l'obbligo di restare in casa e sono pertanto stati fatti allontanare dal luogo di ritrovo.