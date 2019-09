«Sto cret*** che è crepato»: diffama online Federico Bertollo, morto di overdose a 22 anni

La tragica morte di Federico Bertollo, 22enne di Cittadella stroncato il 19 agosto da una dose fatale di stupefacente, è stata la miccia che ha innescato la reazione di un ex compaesano. L'uomo, a seguito della querela sporta dal fratello della vittima, è ora accusato di diffamazione e apologia di reato.

Il post

É il 21 agosto, è passato poco più di un giorno dal ritrovamento del corpo di Federico nell'abitazione di Ivano Sogliacchi, ora in carcere perché ritenuto implicato nel decesso. Su Facebook il fratello di Bertollo incappa nel post di C.M., un 36enne nativo di Cittadella che da anni vive a Perugia. L'uomo commenta la notizia della morte resa nota da vari quotidiani online. Le parole sono come macigni: sostiene di aver parlato con qualcuno che ha assistito alla scena, che la situazione sia andata diversamente. Insulta Federico, lo manda a quel paese perché a suo dire "Era un ragazzino incapace di drogarsi da solo". Per questo, sempre nella visione delirante del 36enne, la colpa sarebbe sua, di Federico, e non di Sogliacchi, finito in carcere ingiustamente. Il fratello sporge immediatamente querela ai carabinieri.

Le denunce

Le circostanze della morte di Federico sono però tutt'ora oggetto di indagine. Indagine in cui Sogliacchi si trova al Due Palazzi con le pesanti accuse di omicidio colposo, morte in conseguenza di altro reato e spaccio di stupefacente. Per l'accusa è stato lui a procurare e iniettare la droga al 23enne senza poi soccorrerlo in tempo quando è stato colto da malore. Rintracciato l'autore del post, nei suoi confronti è stata formalizzata una denuncia per diffamazione per aver denigrato la vittima, ma anche per apologia di reato, poiché dalle sue parole emerge chiaro l'intento di difendere Sogliacchi e il suo operato che, allo stato attuale, si configura appunto in una serie di reati.