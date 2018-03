Scoperti a consumare droga in un cantiere: denunciati tre ragazzi, erano anche in possesso di due coltelli

Credevano di poter approfittare della tranquillità del cantiere. Ma non avevano fatto i conti con la polizia: tre ragazzi (due italiani e un rumeno) sono stati fermati mentre consumavano sostanze stupefacenti.

I fatti

È successo venerdì in un cantiere del Pp1, in via Valeri: i tre giovani hanno subito ammesso il consumo di droga e uno di loro è stato segnalato quale consumatore abituale in quanto è stato trovato in possesso di due dosi da 0.17 grammi. Gli altri due, invece, sono stati denunciati alla luce dell'articolo 4: avevano infatti un coltello con lama di nove centimetri e una roncola con lama di otto centimetri.