Dal parco al Bingo: tripla denuncia e hashish sequestrato

Droga, ma non solo: tripla denuncia operata a Padova dall'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della polizia.

Le denunce

Le prime due denunce hanno riguardato un tunisino di 18 anni per ricettazione di una bici e detenzione di poco meno di 7 grammi di hashish (durante un controllo presso il Bingo di via Tiziano Aspetti) e un colombiano di 23 anni per detenzione di quasi tre grammi di hashish durante un controllo presso il parco “Iris”. Un 43enne moldavo, rintracciato dalla volante mentre creava disturbo in via Tre Garofani, è stato denunciato in quanto presente sul territorio nonostante l’ordine del Questore di lasciare l’Italia.