Il Capodanno in montagna? In "fumo": 19enne denunciato, aveva marijuana ed eroina

Voleva trascorrere un Capodanno davvero "stupefacente". Ma è stato fermato prima di arrivare a destinazione: B.M., 19enne di Padova, è stato denunciato per detenzione di droga ai fini di spaccio.

I fatti

È successo nel tardo pomeriggio di domenica 30 dicembre, quando il Norm dei carabinieri di Padova ha fermato in via Vigonovese una Fiat Punto: al volante c'era un 75enne, che stava accompagnando tre diciannovenni ad Asiago per il Capodanno. Tra loro c'era il nipote dell'uomo, il quale ha insospettito sin da subito i militari dell'Arma per l'atteggiamento tutt'altro che sereno. Ed è bastato un rapido controllo per capire il perché: il giovane aveva precedenti specifici. Passo successivo: la perquisizione del ragazzo, dei bagagli e dell'automobile. Risultato: i carabineri hanno rinvenuto addosso al 19enne 10 grammi di marijuana e 9 grammi di eroina, mentre gli altri due ragazzi (la sua fidanzata e un amico) sono risultati puliti. La successiva perquisizione a casa del giovane ha quindi consentito di rinvenire un vasetto di plastica con residui di marijana triturata: da qui la denuncia e il sequestro della droga.