Trovato in possesso di cocaina: nigeriano denunciato e deferito in stato di libertà

Perquisizione con sorpresa: un nigeriano di 43 anni è stato trovato in possesso di 2.5 grammi di cocaina.

I FATTI

È accaduto a Noventa Padovana, in via San Marco: i Carabinieri della locale stazione hanno fermato l'extracomunitario per un controllo rinvenendo la sostanza stupefacente in suo possesso. Il nigeriano è stato dunque denunciato e deferito in stato di libertà.