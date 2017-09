Scoperto a cedere droga tenta la fuga lanciando l'involucro con la marijuana in un giardino

E' stato pizzicato a cedere droga in via Annibale da Bassano ed è stato bloccato dopo un inseguimento a Padova.



DENUNCIA. A finire nei guai O.V., un 27enne di origine nigeriana: l'uomo è stato notato mentre cedeva droga nei pressi dell'incrocio di via Dalmazia: scoperto dai poliziotti ha tentato di scappare dopo aver gettato un involucro da 1,86 grammi di marijuana in un giardino. E' stato acciuffato e denunciato.