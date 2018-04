Cerca di fuggire in bici ai poliziotti: bloccato al volo, viene trovato in possesso di hashish

Era già stata "protagonista" di un quadruplo fermo con tanto di denunce. E ora balza nuovamente agli onori della cronaca: stiamo parlando di Galleria San Carlo in zona Arcella, dove la polizia ha bloccato due tunisini rinvenendo quasi 100 grammi di hashish.

I fatti

È successo nel pomeriggio di sabato, alle ore 16.30 circa: gli agenti stavano effettuato un controllo quando hanno fermato due nordafricani di 35 e 28 anni. E non senza problemi, in quanto quest'ultimo ha cercato la fuga in bicicletta salvo essere subito bloccato dai poliziotti, che lo hanno trovato in possesso di 7 grammi di hashish. La sorpresa maggiore, però, è arrivata una volta perquisita l'abitazione del 28enne: tra le quattro mura sono stati difatti rinvenuti altri 85 grammi di droga leggera, per un totale di 92 grammi. Il tunisino è stato dunque denunciato in stato di libertà per detenzione di droga ai fini di spaccio.