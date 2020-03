Ingoia le dosi di droga per evitare guai: giro al pronto soccorso prima della denuncia

Ha provato a "cancellare" le prove. Senza successo: A.R., 44enne di origini marocchine residente a Padova, è stato denunciato dalla polizia per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

I fatti

È successo nel tardo pomeriggio di venerdì 13 marzo a Padova: intorno alle ore 18.30 la volante stava percorrendo via Avanzo quando ha incrociato l'uomo che, alla vista degli agenti, ha ingoiato delle dosi di droga per disfarsene. Immediatamente bloccato, è stato trovato in possesso di quasi 2 grammi di cocaina e di circa 9 grammi di eroina, ma prima di essere denunciato è stato accompagnato in pronto soccorso per verificare che le sostanze stupefacenti ingerite non gli causassero problemi fisici.