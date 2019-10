Controlli sulle strade, per gli automobilisti alticci scattano i ritiri della patente

Nei giorni scorsi a Legnaro, martedì notte a Este. Le verifiche da parte dell'Arma per la sicurezza stradale e il contrasto all'abuso di alcolici e stupefacenti alla guida hanno registrato tre risultati positivi dell'alcoltest in provincia.

A Legnaro

Lungo via Vittorio Emanuele II tra Legnaro e Saonara i carabinieri a inizio settimana hanno scovato due automobilisti alticci. Si tratta di un 38enne di Codevigo e di un 39enne cubano di Legnaro, fermati a bordo di una Audi e di una Bmw e sottoposti agli accertamenti. I due hanno fatto rilevare un tasso alcolemico rispettivamente di 1,12 g/l e 1,08 g/l, che ha fatto scattare per entrambi una denuncia per guida in stato di ebbrezza oltre al ritiro della patente.

Nell'Estense

Stessa sorte la notte tra martedì e mercoledì per un 25enne di Ponso, fermato in via Verdi a Carceri da una pattuglia del Nucleo radiomobile di Este. Il ragazzo, alla guida della sua Bmw, è risultato positivo all'alcoltest con 2,07 grammi di alcol per litro di sangue, oltre quattro volte più del consentito. Inevitabili la denuncia e il ritiro del documento di guida, a cui si è aggiunto anche il sequestro del veicolo.