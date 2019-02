Controlli contro l'abuso di alcol alla guida: al posto di blocco scatta la denuncia

Tempi duri per gli automobilisti che cedono a qualche bicchiere di troppo prima di mettersi alla guida. L'intensificazione dei controlli ha portato alla denuncia di un padovano.

La denuncia

Ad allestire il posto di blocco costato il ritiro della patente all'uomo sono stati domenica sera i carabinieri di Casalserugo. In via Dante, alle porte del centro abitato, hanno fermato la Mercedes condotta dal sessantenne di Polverara che consegnando i documenti ha dato qualche segno di scarsa lucidità portando i militari a sottoporlo al test dell'etilometro. L'esame ha dato riscontro positivo, registrando un valore di 1,37 grammi di alcol per litro di sangue. Un valore quasi tre volte superiore al consentito, che ha portato l'uomo a essere denunciato per guida in stato d'ebbrezza, con conseguente sanzione e ritiro della patente.

I precedenti

In tutta la provincia i controlli mirati al contrasto dell'abuso di sostanze sono stati intensificati. Nella Bassa in particolare a fine gennaio si è svolta una verifica a tappeto da parte della compagnia dei carabinieri di Este che ha portato a tre denunce. Altre quattro persone sono state deferite in diverse zone al termine delle analisi mediche eseguite dopo essere rimasti coinvolti in una serie di incidenti. Le carambole, per fortuna non gravi e quasi tutte causate autonomamente dai conducenti, si sono verificate con i guidatori sotto effetto dell'alcol.