Pugno di ferro contro l'abuso di alcol alla guida: scattano i controlli notturni

Hanno tra 20 e 24 anni i tre ragazzi incappati nelle verifiche messe in atto a notte tra lunedì e martedì lungo le principali arterie stradali della zona termale e limitrofi con controlli a Maserà di Padova, Due Carrare e Abano.

Le trasgressioni

Tra le decine di automobilisti fermati, tre hanno fatto rilevare all'alcoltest valori sopra la soglia di 0,5 grammi di alcol per litro di sangue prevista dalla legge. Soglia che si abbassa ulteriormente per i neopatentati, che possono viaggiare solo con valore zero. Non è stato così per un 20enne di Due Carrare, che ha soffiato 1,33 g/l. E nemmeno per il 21enne di Villanova di Camposampiero fermato con 1,55 g/l. Maglia nera per il più "anziano", un 24enne di Montegrotto che ha fatto registrare un 1,83 g/l quasi quattro volte oltre il limite. Tutti sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza e si sono visti sospendere la patente.