L'auto sbanda e il guidatore ci rimette la patente: era ubriaco insieme all'amico

Denuncia e ritiro della patente per un pregiudicato padovano, sorpreso alla guida dopo una bevuta di troppo con un amico che aveva con sé un'arma e dello stupefacente.

L'avvistamento

A notarli sono stati gli agenti a bordo di una volante che nel pomeriggio di martedì percorrevano via Bajardi a Mortise. La Volkswagen Golf procedeva sbandando vistosamente, tanto che i poliziotti hanno immediatamente pensato che il conducente potesse essere ubriaco. Una volta bloccata l'auto il sospetto ha trovato conferma: il 40enne S.G. al volante e il 37enne G.A. sul sedile passeggero, entrambi padovani e con precedenti, erano visibilmente alticci.

I provvedimenti

I due uomini sono stati fatti scendere, identificati e perquisiti. Dal marsupio del più giovane sono spuntati un coltello a serramanico e una dose di eroina, entrambi sequestrati. Nel frattempo il conducente è stato sottoposto all'alcoltest, facendo registrare entrambe le volte un valore superiore al limite di legge: prima 1,01 g/l, poi 0,96 g/l. Denunciato per guida in stato di ebbrezza e rimasto senza la patente, ha dovuto contattare una persona di fiducia per far recuperare l'automobile.