Fuori strada con l'auto, ma l'alcoltest li inchioda: denuncia e ritiro della patente

Doppia denuncia in provincia per due uomini rimasti coinvolti in altrettanti incidenti stradali. Entrambi sono risultati positivi al test alcolimetrico.

Nell'Alta

Luoghi diversi, sorte comune per un 32enne padovano e un 37enne marocchino. Il primo è stato denunciato dai carabinieri di Campodarsego dopo che lunedì scorso aveva sbandato a bordo della sua Kia finendo addosso a una recinzione. Gli esami tossicologici disposti dai militari hanno dato esito positivo: l'uomo guidava con un tasso alcolemico di 1,03 g/l che oltre all'accusa di guida in stato di ebbrezza gli è costato il ritiro della patente, la multa e il sequestro del veicolo.

Nel Piovese

Identici provvedimenti nei confronti del nordafricano, uscito di strada con la sua Volkswagen Golf lo scorso 17 gennaio ad Agna. A far eseguire le analisi e comunicargli la denuncia sono stati gli uomini del Nucleo radiomobile di Piove di Sacco che avevano effettuato i rilievi dell'incidente. Nel sangue aveva 1,41 g/l, quasi tre volte oltre il limite.

All'Arcella

É invece finito in arresto il 27enne tunisino H.M., fermato mercoledì pomeriggio in piazzale Azzurri d'Italia all'Arcella. Ai carabinieri ha fornito delle generalità false per non far scoprire di essere irregolare. Tentativo fallito, perché una volta portato in caserma e identificato è stato trattenuto nelle camere di sicurezza fino al processo per direttissima di giovedì.