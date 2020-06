Tampona l'automobile di un quarantenne: il giovane alla guida era alticcio

Si è visto ritirare la patente e notificare una denuncia il 27enne di Borgoricco responsabile di un incidente stradale avvenuto la sera di sabato nell'Alta.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'incidente

Il giovane viaggiava a bordo della sua automobile quando, a Camposampiero, ha tamponato la vettura condotta da un 42enne del luogo. Lo scontro non ha fortunatamente avuto conseguenze serie per i due automobilisti e i rilievi sono stati presi in carico dai carabinieri del Nucleo radiomobile di Cittadella. Una volta appurata la dinamica i militari hanno effettuato nei confronti del giovane l'alcoltest, che ha riscontrato nel suo sangue un tasso alcolemico di 1,03 g/l. Accertati i risultati, il 27enne è stato denunciato per guida in stato d'ebbrezza.